Eesti blogi Propastop pälvis Euroopa Kodaniku auhinna

Propastop.ee kandidatuuri esitanud Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul on Propastop oma töö ja missioonitundega juba aastaid aidanud tagada Eesti ja kogu Euroopa turvalisust ja julgeolekut.

Propastopi üks loojatest ja kõneisik Andres Lember lausus, et Euroopa Kodaniku auhind on suur tunnustus Propastopi kõigile vabatahtlikele nende pikaajalise panuse eest. „Seitse aastat tagasi Kaitseliidu vabatahtlike algatusel loodud blogist on kujunenud usaldusväärne kodanikuajakirjanduse kanal ja mõjukas arvamusliider oma valdkonnas. Oleme aastate jooksul ümber lükanud sadu ühikuid väärinfot ning paljastanud vaenulikke infotegevuse võrgustikke. Samuti loonud meediakirjaoskuse materjale koolides kasutamiseks,“ ütles Lember.