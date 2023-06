EL-i liidrid jõudsid kokkuleppele kaitsevalmiduse tõstmises

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul tuleb luua tugev Euroopa, mis aitab lõpetada Venemaa agressiooni lõputu ringi. «Mul on hea meel, et Euroopa Liidu juhid saavad aru, kui tähtis on uues julgeolekuolukorras kaitsevõimeline Euroopa, mis suudab anda märkimisväärselt suurema panuse atlandiülesesse julgeolekusse,» ütles ta.