Reedel algava Hard Rock Laagri peaesineja on Arch Enemy

Wiiralt on southern rock band, mille kõlapildis vihjeid nii bluesist kui kantrist. Ultima Thule ja Gunnar Grapsi sissetallatud rajal käies on bänd on välja andnud kolm albumit: «Tulivesi», «Lill on iga inime» ja «Wiiralt Live». Kolmel järjestikusel aastal on Wiiralt Eurovisiooni fänne trollinud Eesti Laulul lugudega «Tuuled», «Kuradile» ning «Salalik». Viimane neist valiti ka Rock FM kuulajate poolt 2022 aasta rokihümniks.

Bändi värskeim lugu «Kastanpruunid silmad» jõudis äsja kinolinale filmis «Suvitajad». Wiiralti kohta on öeldud, et nad kõlavad nagu Jaan Elgula ja Gunnar Graps oleks saanud lapse ja Riho Sibul selle lapse suitsustes baarides üles kasvatanud. Hard Rock Laagris on bändil plaanis esitada «karvasemat poolt» oma repertuaarist, mida ise juba suure õhinaga oodatakse.

Intrepid on toonud Eesti rahvale ekstreemsust ning surma juba 2016. aastast. Kuigi moodustumise hetkel olid liikmed vaid teismelised, viisid bändi algusaastatel ilmunud plaadid «Empress of Devastation» ja «Unused Imaginative Capacity» nad kiirelt koostööni Knife Fight Mediaga, kes on varasemalt koostööd teinud bändidega Morbid Angel, Type O Negative, Sepultura, Nile ja Mayhem.