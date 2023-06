Eesti hangib koos Leeduga suures mahus lõhkeainet ja laenguid

«Hanke koostamisel lähtusime parimast praktikast ehk sõlmisime mahuka lepingu lausa 11 erineva pakkujaga, et meil oleks kiireloomuliselt võimalik soetada lõhkeainet, erinevaid laenguid ja palju muud. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale suurenes üle Euroopa järsult nõudlus laskemoona järele, mille järel veendusime, et rohkete lepingupartnerite olemasolu tagab meile eelise kiireloomulisteks tarneteks. Kui ühel lepingupartneril tekib tarnetega probleeme, siis on meil koheselt võimalus teha tellimus teiselt lepingupartnerilt,» ütles RKIK relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Hange on jaotatud kahte osasse. Hanke esimeses osas hangitakse lõhkeainet ja –materjale üheksalt erinevalt pakkujalt, kelle seas on ka pakkujaid Eestist. Näiteks hangitakse nii plastilist lõhkeainet, lõhkamismasinaid, detonaatoreid jpm. Hanke teises osas hangitakse laenguid, miine ning nende osasid ning lepingud on sõlmitud 11 pakkujaga. Näiteks on võimalik hankida mitmesuguseid laenguid, tankitõrje miine koos erinevate sütiklahendustega jpm.