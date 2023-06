VIDEO ⟩ Kaitseministeeriumi uuring: NATO on Eesti inimestele oluline ja üle poole kaitseks Eestit ka ise

«Usaldus tekib siis, kui me räägime asjadest ausalt ka siis, kui need pole head. Laias laastus on Eesti inimesed toetavad ka häirivatele tegudele - ma tahan siinkohal ka tänada,» rääkis Salm avaliku arvamuse uuringu tulemustest.

«Üldiselt arvavad Eesti inimesed, et riigikaitse arendamisega minnakse õiges suunas,» lisas kantsler ja tõi välja, et näiteks üle 40 protsendi vastanutest usub, et riigikaitse kulutusi tuleks veelgi tõsta.

Läbi aja on ajateenistuse toetus olnud väga kõrge, nentis Salm ja lisas, et muutunud on see, et viimastel aastatel on see siiski mõne protsendi võrra langenud. «Sel aastal oleme me trendi ära murdnud - viis protsenti üles hüpanud.»

Tõrvatilgaks meepotis nimetas ta ajateenistusest kõrvale hoidmise tolerantsust.

Kantsleri sõnul on veel kaks muret: venekeelsete elanike kaitsetahe võrreldes eestikeelsetega. Salmi sõnul on vahe suur ja see ei ole hea, samas on needki näitajad võrreldes varasemate aastatega tõusnud. «See number võiks olla Eesti ühiskonnas enam-vähem monoliitne. Keeleoskus või rahvus ei peaks määrama seda, kui palju me Eestit kaitsta tahame,» nentis ta.

Üheks suuremaks probleemiks kaitsetahte ja muu kõrval nimetas ta kriisiteadlikkust. Salm selgitas, et sõjaolukorras käitumine on inimestele jätkuvalt ebaselge: «Rahul me saaks olla siis, kui umbes kaks kolmandikku inimestest on teadlik, mida tegema ja kuhu minema peab.»