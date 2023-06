Vangla ei tahtnud eluaegsele vangile eesti keelt õpetada

Vangla leidis aga, et keeleõppeks pole põhjust, kuna Nikiforov kannab eluaegset vangistust ja viibib Eestis välismaalaste seaduse alusel. «Ennetähtaegsel vabanemisel puudub tal Vene Föderatsiooni kodanikuna seaduslik alus Eestis viibida ja ta saadetakse riigist välja. Eesti keele õpetamine pole kooskõlas karistuse täideviimise eesmärkidega, kuna ei aita kinnipeetaval ühiskonda integreeruda,» märkis vangla, lisades, et aastal 2011 õppis kaebaja eesti keelt, kuid õpingud katkesid temast tingitud põhjustel.

Eluaegne vang pöördus seepeale halduskohtusse, kus saavutaski võidu, kui kohus leidis, et vangla peab võimaldama kinnipeetavale eesti keele õpet esimesel võimalusel pärast kohtuotsuse jõustumist.

Riigikohus tõi esile, et Eesti keele õppimist vanglas reguleerib vangistusseadus, mille esimene lause sätestab, et kinnipeetavale, kes ei valda eesti keelt, antakse tema soovil võimalus eesti keele õppimiseks.

«Seega tagatakse kinnipeetavale keeleõpe, kui täidetud on kaks tingimust: kinnipeetav ei valda eesti keelt ja kinnipeetav soovib eesti keelt õppida. Sealjuures ei kohusta seadus eesti keele õppimise motiive põhistama,» märkis riigikohus.

Sealjuures ei ole asjaolu, et kinnipeetav on juba korra ise katkestanud keeleõpingud, piisav, et keelduda uuesti vangile keele õpetamisest, lisas riigikohus.