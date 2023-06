LUUBI ALL ⟩ Eestis soodsalt puhata?! Jah, see on võimalik

Aga üks asi on jäänud rangelt samaks mis algulgi. Ei mingeid hotelle ega turismitalusid. Ööbimine toimub ainult telgis. Isegi siis, kui aastaid tagasi tõusis Liivi lahelt pimedaga niisugune tormituul, et surus Kabli ranna lähedusse pandud telgi peaaegu vastu maad. Isegi siis, kui ükskord augustis kallas viis päeva järjest, kogu matka aja, nii et Läänemaa kalurid, kes seltskonda vihma all askeldamas nähes küsisid, mida nad teevad, olid telkimisvastuse peale lausunud: «Lollakad.»