SÕLMKÜSIMUS ⟩ Miks kodus nii palav on?

Nii on see alati olnud, kuid viimastel suvedel justkui ekstreemsemal moel – stalinistliku kortermaja kivikontidesse pugenud kuumus ei lahku sealt enam isegi ööseks. Selle roiutavas lämbuses on raske mõelda, raske midagi ette võtta. Jõukohane on lebada varjus, võtta telefon ja lugeda sotsiaalmeediasse postitatud ridu: «Kui sees siis olin, oleks keeva klaasi/ma viskunud, et jahutada ennast,/nii koletu see kuumus tundus mulle.» Poleks kunagi uskunud, et Dante purgatooriumikannatused Harald Rajametsa tõlkes mind niimoodi kõnetavad.