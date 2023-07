Ukraina uurijad puistasid läbi MTÜ Slava Ukraini koostööpartnerite kontorid

Riigiprokuratuur alustas mai alguses kriminaalmenetlust, et uurida MTÜ Slava Ukraini poolt Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamist. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Kerkinud kahtlusi asus samal ajal uurima ka Ukraina.

Portaal zaxid.net vahendas, et 23. juunil puistas Ukraina juurdlusbüroo (DBR) Lvivis IC Constructioni ning mittetulundusühingu All for Victory kontoreid ning võttis kaasa skandaaliga seotud dokumendid.