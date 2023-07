Venemaa kuulutas välisagentideks tuntud muusiku ja ERRi ajakirjaniku

«Grebenštšikov viis välisriikides läbi kontserttegevust, et anda Ukrainale rahalist abi, võttis sõna sõjalise erioperatsiooni vastu Ukrainas ja sai toetust välisallikatelt,» ütles ministeerium reedel, kasutades Kremli väljendit sõja kohta Ukrainas.

Ansambli Akvarium juht Grebenštšikov elab Suurbritannias ja toetab Ukrainat juba pikka aega. Ta on oma esinemistel ja intervjuudes korduvalt öelnud, et ta ei naase Venemaale seni, kuni seal on võimul türann ja mõrvar Vladimir Putin.