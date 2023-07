Danilovi sõnul peab maailm olema valmis Venemaa kokkuvarisemiseks

«Riigipöördekatse näitas, et Venemaa ei ole riik. Lääs peab mõistma, et Venemaa on killustunud ja seal pole jõudu, mis riiki koos hoiaks. Peame selleks valmistuma. Oleme sellest rääkinud juba aasta. Pidage meeles, et Venemaal juba alanud protsesse ei saa peatada,» seletas Danilov.