ABIPALVE ⟩ Lauluväljakule otsitakse vabatahtlikke, kes aitaksid peopaiga kokku pakkida

Lauluväljaku korraldusjuht Priit Mikk kirjutas ühismeedias: «Pöördun alandlikult teie poole ja küsin: kas kellelgi teist on täna jõudu ja tahtmist natukene panustada kokku pakkimisse?»

Ta tõdes, et seniste vabatahtlike ramm on igati arusaadavalt suuresti lõppenud, kuid pinkide kokkupakkimisel on korraldajatel vaja abi. «Kui te saaksite tulla ja kasvõi mõned tunnid aidata pinke pakkida, oleksin südamest tänulik,» ütles Mikk ning lubas omalt poolt vabatahtlikele pakkuda vihmakeepe.