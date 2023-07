Laulupeole jõudis üle 50 000 inimese

«Nüüd aga on kokkuvõtete aeg. Paralleelselt on alanud 2025. aasta üldlaulu- ja tantsupeo korraldamine. Käime meeskonnaga läbi, milliseid ideid on tarvis arendada ja mida head edasi kanda. Sügisest alustame 2028. aasta laulu- ja tantsupeo korraldamisega. Sellega seonduvalt on plaanis peoaastate ajateljes teha muudatus – peod, mis pidanuks toimuma 2027. ja 2029. aastal, tõstetakse kokku 2028. aastale,» rääkis Toomla, lisades, et sellega pikeneb tõenäoliselt peonädala kestus ning suurendab osalejate ning kontserdite ja etenduste arvu.