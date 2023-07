TTJA tahab seadusega reguleerida meedia erapooletust ja tasakaalukust

Amet täpsustas kirjas, et selline kohustus soodustaks arvamuste vaba kujunemist.

«Viimastel aastatel on eriti selgelt ilmnenud desinformatsiooni negatiivne mõju inimeste tervisele ja elule, demokraatlikele protsessidele ja nende legitiimsusele, avalikule korrale ja riigi julgeolekule. Desinformatsiooni kujutatav oht on ilmnenud nii COVID-19 pandeemia kui Venemaa täiemahulise agressiooni käigus Ukraina vastu,» loetles amet põhjenduseks ning lisas, et seetõttu on oluline, et riik võtaks kasutusele kõikvõimalikud meetmed, et kaitsta eetilist vaba ajakirjandust, rahva tervist ja põhiseaduslikku korda.

TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla rääkis ERR-ile, et mõte tuleb tegelikult Euroopa Liidus juba kehtivast piiriülese televisiooni Euroopa konventsioonist, mille sarnane regulatsioon kehtib juba ka Ühendkuningriikides ja Lätis.

«Selle sätte mõte on teadvustada nii-öelda enesedistsipliini igale meediateenuse osutajale, et see info, mis uudistesaadetes antakse, peab tõesti olema tasakaalustatud ja erapooletu. See ei tohi ühe või teise poole selgeid huvisid teenida,» rääkis Rohtla rahvusringhäälingule.

Ehkki TTJA ettepanek hõlmas eeskätt n-ö klassikalisi uudissaateid, siis meediaseaduse puhul puudutaks see ajakirjandust laiemalt, sh veebisaateid. Mõjuulatus on Rohtla sõnul veel aga arutelukoht. «See põhimõte kajastub tegelikult ajakirjanduse eetikakoodeksis ehk siis igal juhul peab see tegevus olema erapooletu ja tasakaalustatud.»

Lubade väljastamisel küsiks kapolt nõu