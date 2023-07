Kohus andis Tallinna väikese ringtee asjas õiguse transpordiametile

Tallinna väikese ringtee projekteerimistingimused kaevati mullu kohtusse, üheks kaebajaks oli arendus- ja haldusettevõte Mave Varahalduse OÜ, teine kaebaja oli eraisik. Tänaseks on transpordiamet saavutanud mõlemas kohtuasjas võidu ning kohtud tuvastasid, et projekteerimistingimused on õiguspärased, ütles ERR-i uudisteportaalile transpordiameti õigusosakonna jurist Kaidi Sulg.