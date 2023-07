Tarankovi tapja vabaneb enne tähtaega vanglast

Kohtumäärusega määratakse Vorobeile katseaeg kuni 22. septembrini 2026 ning katseajaks allutatakse Vorobei kaheaastasele käitumiskontrollile. Käitumiskontrolli ajal on Vorobei kohustatud järgima kontrollnõudeid.

Kuigi riigiprokuratuur otsustas kinnipeetava enne tähtaega tingimisi vabastada, siis Viru vangla seda ei toetanud. Riigiprokurör leidis aga, et kinnipeetav osutas süüteo avastamisele aktiivset kaasabi ning kahetses toimepandut puhtsüdamlikult. Ka maakohus leidis, et kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine on põhjendatud.

Kohus leidis, et Vorobei on vangistuse jooksul osalenud aktiivselt tööhõives korraga kahel töökohal, läbinud kaks sotsiaalprogrammi, osalenud vestlustes, omandanud riigikeele A1 taseme ning vormistanud endale isikut tõendava dokumendi. Selle põhjal järeldas maakohus, et Vorobei on valmis positiivseteks muutusteks oma elus, alluma kindlale distsipliinile ja suudab suure tõenäosusega hoiduda edaspidisest õigusvastasest käitumisest.

Ennetähtaegse vabanemise korral soovib Vorobei elama asuda lähisugulasele kuuluvasse korterisse koos lähisugulastega. Talle on garanteeritud töökoht, kus ta juba praegu töötab.

Kuna Vorobei tutvusringkond on enamasti kuritegeliku taustaga, siis möönas maakohus, et kriminaalne tutvusringkond suurendab küll uue kuriteo toimepanemise riski, kuid seda on võimalik vähendada elektroonilise valve kohaldamisega.

Maakohus usub kinnipeetava väidetesse, et ta on saanud aru oma vigadest ja soovib edaspidise elu elada seaduskuulekalt. Samuti nõustub maakohus kaitsja argumentatsiooniga selles, et kinnipeetava karistuse eesmärgid on täidetud ja teda ei saa enam ohtlikuks pidada.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.