Ekstreemsused on möödas: suvi jätkub igavalt hästi

Nii sünoptiku kui ka ilmatarga ennustustele tuginedes võib väita, et need, kes on puhkuse juuli teise poolde planeerinud, saavad tänavu täistabamuse. Juunis põllumehi kimbutanud põud jääb õnneks selja taha, edasine suveilm on pigem suuremate äärmusteta.