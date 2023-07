Suur hulk pidulikes kleitides ja ülikondades noori oli kohale saabunud üle Eesti. Esimeste seas jõudsid presidendilossi roosiaeda kuldmedaliga lõpetanud Elin Makkar Tallinna saksa gümnaasiumist ning Monika Merje Meinberg Rapla gümnaasiumist. Mõlemad ütlesid, et emotsioonid on laes ning kutse roosiaeda tuli neile ootamatult. «Ümberringi valitseb väga elevil õhkkond, nii tore, et meid siia kutsuti,» lisas Makkar.