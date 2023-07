Reitingud: Reformierakond on taas toetust kasvatama asunud

Liidrikohal olev Reformierakond on liikunud kaks kuud tõusvas trendis ning selle aja jooksul on peaministripartei toetus tõusnud 3,9 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Isamaa 10,5, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,8 ning Eesti 200 8,3 protsendiga. Isamaa toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 3,2 protsendipunkti võrra. Sotside toetus on stabiliseerunud 10 protsendi lähedal. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning viimase kolme kuuga on see langenud 7,5 protsendipunkti võrra