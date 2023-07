Tallinna transpordiamet sai uue juhi

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on Tallinna pikaaegseks eesmärgiks arendada kõigile liiklejatele sõbralik linnaruum, kus saab mugavalt ja säästlikult kombineerida erinevaid liikumisviise. «Nii ootavad uut transpordiameti juhti ees kahtlemata suured väljakutsed – nullvisiooni saavutamine ehk liiklussurmade vältimine ja avariide vähendamine, ühistranspordi atraktiivsuse tõstmine ning liinivõrgu uuendamine. Samuti peab uus juht pingutama selle nimel, et linn muutuks jala- ja rattasõbralikumaks. Ühtlasi ootame temalt ka ehitusaegse liikluse paremat planeerimist koostöös teiste ametitega,» ütles Svet.

Indrek Gailanil on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikooli ärirahandus- ja arvestuse erialal ning logistika erialal. Gailanil on enam kui 10-aastane töökogemus transpordivaldkonnas, olles töötanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis erinevatel ametikohtadel ning praegu juhib ta samas transpordi arengu ja investeeringute osakonda. Ühtlasi on ta olnud Tallinna Lennujaama nõukogu liige.