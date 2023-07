Eesti elanike suhtumine mootorikütuste säästmisse on paranenud

Aastaga on inimeste toetus võimalikele säästumeetmetele valdavalt suurenenud, enim eelistatakse soodsa ühistranspordi ja rattateede arendamist, säästliku sõidustiili harrastamist ja osaliselt kodust töötamist. Jätkuvalt on kõige vastumeelsem ettepanek kesklinnas autoga sõitmise piiramine.

Vanusegruppide lõikes pooldavad 15–24-aastased noored pea kõiki kütusesäästu ettepanekuid teistega võrreldes oluliselt sagedamini. Küsitlusest selgus ka, et mehed on naistega võrreldes rohkem vastu piirkiiruse alandamisele maanteedel, kesklinnas sõitmise piiramisele ja üksinda autos sõitmise vähendamisele.

«Põhjuseid me ei uurinud, kuid võib arvata, et nii vahepealsed kõrged kütusehinnad kui rohepöörde temaatika järjest suurem kõlapind on pannud inimesi rohkem säästlikkusele mõtlema. Laiemas pildis mõjutab inimeste kütusetarbimist enim siiski üldine majandusolukord ning kõrge inflatsioon, laenuintresside tõus ja muude kulude kasv peegeldub ka suhtumises kütusesäästu,» selgitas Leppiman.