Tallinna vanalinnas algavad Keskaja Päevad

Kohal on parimad käsitöömeistrid, muusikud ja rändnäitlejad, rüütliisandad ja toimekad emandad, kes näitavad oma parimaid oskusi. Toimuvad ringkäigud ja üllatusi on kogu perele.

Keskaja päevade südameks on meistrite turg Raekoja platsil, Kullasepa ja Harju tänaval. Lisaks ostule-müügile on huvilistel võimalus ka jälgida meistrite tegemisi ja ise kätt proovida. Kohal on rookrooni tegija, kangatrükkalid, kalligraafid, keraamikud ja paljud teised.