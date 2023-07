Ats, kelle põhikarja Pärnumaal Saarde vallas Luigeveski talus kuulub 20 puhtatõulist ammlehma, lisaks pullid ja noorloomad, on varem saanud oma karja kasvatatud ja sööda varutud 70 hektaril – millest suurem osa on looduslikud rohumaad –, kuid tänavu on rohukasv olnud ilmastiku tõttu tema sõnul väga kidur, mis paneb kahtlema, kas õnnestub loomadele nende üle talve pidamiseks üldse piisavalt sööta varuda. (Ammlehm on lehm, kes imetab oma vasikat.)