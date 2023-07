Zelenskõi kehtestas sanktsioonid veel 18 ettevõtte suhtes

Musta nimekirja kantud ettevõtete seas on ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, AlfaStrahovanie Holdings Limited, ABH Financial Limited, aktsiaselts AB Holding, aktsiaselts UNS-Holding, aktsiaselts AlfaStrahovanie, aktsiaselts AS Finance, osaühing AS Holding, osaühing AlfaStrahovanie - OMS, osaühing AlfaStrahovanie - Life, Seline Limited, Holdings Limited, Fostar Limited, Ext Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited ja Alfa Capital Holdings Limited.