Stoltenberg: Valgevenesse jõudis vaid väike arv Wagneri võitlejaid

Lisaks avaldas Stoltenberg arvamust, et viimaste sündmuste tagajärgede kohta Wagneri jaoks on veel vara teha lõplikke järeldusi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles varem päeval usutluses telekanalile CNN viidates luureandmetele, et Kreml mõõdab venelaste toetust Wagneri eraväe juhile Jevgeni Prigožinile ja selgus, et mässu toetas pool Venemaad.

«Pool Venemaad toetas Prigožinit. Pool Venemaad toetas Putinit. Mõni Venemaa piirkond kõikus vahepeal, teadmata täpselt, keda toetada. Me kõik näeme seda protsessi, mis osutab, et poolt Venemaa elanikkonnast vaevas tõsine kahtlus,» rääkis Zelenskõi.

CNN märkis, et avalikkuse toetus Venemaa-Ukraina sõjale on endiselt kõrge, kuid Prigožini mäss külvas venelaste sekka kahtlusi. Näiteks on ülestõusu päeval Rostovis tehtud videol näha, kuidas venelased Prigožinil südamlikult kätt surusid, kui too läbi linna sõitis.