Virtsu pole heitnud kõrvale mõtet liituda Muhu vallaga

Koosoleku korraldajad on rahva seas tõsist teavitustööd teinud. Raave sõnul on plakateid kleebitud kortermajadesse, poodide juurde ja muudesse käidavatesse kohtadesse. «MTÜ-de liikmed käivad ukselt uksele ja räägivad inimestega,» ütles Raave.

Raave sõnul on Virtsu esindus varemgi Muhuga eelläbirääkimisi pidanud ja meelsust kompinud. «Aga Virtsu inimeste meelsust pole me ju küsinud ja suure ringi arvamust ei tea. Suur koosolek tulebki kokku selleks, et saaks teada, millised on Virtsu inimeste ootused,» lausus Raave.