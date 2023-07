Tallinna linnavalitsus võttis vastu Keskturu detailplaneeringu

Astri Kinnisvara OÜ juhatuse liige Tarmo Kleimann ütles, et Keskturu detailplaneering on küll vastu võetud, aga protsess on veel pooleli. «Praeguses staadiumis, läheb detailplaneering selle vastuvõtmise järgselt veel avalikule väljapanekule ja kehtestamisele,» lisas ta.

Arendusprojekti juhi Rain Pärna sõnul püsitakse projektiga ajakavas. «Paralleelselt detailplaneeringuga on koostöös Koko Arhitektidega valminud kogu kvartali eelprojekt. Arvestades detailplaneeringu ja ehitusloa taotlemise protsesside järjekorda ning kestust, võib eeldada, et ehituse algus jääb aastasse 2025 või 2026. Ehituse alguseni jätkab turg senist tegevust ning ka ehituse ajal jätkub turu tegevus ajutisel pinnal. Ehituskestus on orienteeruvalt kaks aastat ning hankekonkurss ehitaja leidmiseks on plaanis läbi viia samal ajal ehitusloa taotlemisega,» ütles ta.