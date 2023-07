Eesti politseiüksus valvab NATO kohtumise ajal Leedu-Valgevene piiri

Üksusesse ESTPOL7 kuuluvad liikmed erinevatest PPA üksustest ja prefektuuridest, teatas BNS-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Üksuse ülesanne on Leedus maismaapatrullimine, droonivaatlus, objektivalve ja olukorra monitoorimine. Lähetus kestab 13. juulini ja seejärel naaseb meeskond Eestisse.

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul on Leetu lähetatud ESTPOL7 meeskonna eesmärk olla abiks kolleegidele piiriturvalisuse tagamisel. «Seisame selle eest, et Vilniuses aset leidev riigijuhtide kohtumine saaks toimuda turvaliselt. Leedu-Valgevene piir on Euroopa Liidu ja NATO välispiir ning seetõttu mõjutab ka Eesti siseturvalisust. Samuti on meile tähtis harjutada koostööd Leedu korrakaitsjatega ja partneritega teistest riikidest,» ütles Belitšev.

11.-12. juulil toimub Vilniuses NATO tippkohtumine, kuhu tulevad kokku liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid. Sellega seoses pöördus Leedu piirivalve PPA poole abipalvega, et Eesti politseinikud ja piirivalvurid toetaksid NATO tippkohtumise ajal Leedu-Valgevene piiril turvalisuse tagamist.

PPA rahvusvahelise koostöö büroo juht Reet Zeisig tõi välja, et Eesti politseinikud töötasid koos Leedu kolleegidega Leedu-Valgevene piiril hübriidründe tõkestamise ühisoperatsioonil ka 2021. aastal.

«Nii nagu kaks aastat tagasi, on ka sel korral PPA toetamas Leedu piirivalvet, et takistada potentsiaalseid suuremaid sisserändajate gruppe ja olla abiks võimaliku rändesurvega toimetulemisel. Seekord pakume abi Vilniuses toimuva NATO tippkohtumise ajal. Lisaks Leedu kolleegide toetamisele Euroopa Liidu välispiiri valvamisel, saame me ka hindamatu kogemuse, kuidas teha koostööd rahvusvaheliste partneritega ja korraldada turvalisuse tagamist rahvusvahelise suurürituse raames,» rääkis Zeisig.

«PPA rahvusvahelise koostöö eesmärk on olla nii lähiriikidele kui ka teistele strateegilistele liitlastele sisukas ja avatud partner. Vajadus, kuid eelkõige tahe üksteist aidata, on viimastel aastatel olulisel määral suurenenud ning see näitab väga selgelt vastastikkust usaldust. Teame kindlalt, et ka meie saame teiste toetusega arvestada,» ütles rahvusvahelise koostöö büroo juht.