Puuetega inimesed soovivad automaksust vabastust

EPIK tõi välja liikumispuudega inimeste hulgas on nii ratastoolikasutajaid kui ka neid, kes kasutavad lühikeste maade läbimiseks rulaatorit või muud abivahendit ning ei ole võimelised pikki vahemaid läbima ilma transpordita.

«Kui inimene elab hajaasutuse piirkonnas, siis on ühistranspordi kasutamine raskendatud või puudub selleks üldse võimalus. Enamikes maakondades ei ole ühistransport ligipääsetav, maakondade vahelistel liinidel ei ole võimalik ratastooliga bussi peale minna, isegi kui on soov ja võimalus maksta täishind,» tõdes EPIK.

Lisaks peaksid olema EPIK-u hinnangul automaksust vabastatud keerulise psüühikahäire, intellektihäire, liitpuude või liikumispuudega inimest kasvatavad või hooldavad pered. Samuti soovib EPIK erandi tegemist leibkondadele, kus elab nägemispuudega inimene. Veel peab EPIK vakjalikuks, et automaksust pääseksid ka need puudega inimesed, kes kelle isiklikus kasutuses on kohandatud sõiduauto või väikebuss.