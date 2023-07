Kahes Tallinna supelrannas ei maksa praegu ujuda

Stroomis on suurenenud nii enterokokkide kui ka Escherichia coli sisaldus, Kakumäel on suurenenud soole enterokokkide sisaldus. Selle nädala seireproovid viitasid veekvaliteedi halvenemisele, mistõttu võeti nädala keskel uued seireproovid. Kuni kvaliteedi paranemist kinnitavate analüüsitulemuste saabumiseni ei ole soovitatav seal ujuda, teatas terviseamet veebilehel .

Suplusveest võetavates proovides jälgitakse kahe indikaatorbakteri Escherichia coli ehk kolibakteri ja soole enterokokkide hulka. Need on tavalised ja levinud bakterid, kes elavad inimeste ja soojavereliste loomade soolestikus. Nende hulgas võib aga olla mikroorganisme, mis võivad põhjustada näiteks seedetrakti haigusi. Kuna nad võivad elada lühikest aega ka väliskeskkonnas, on nad head indikaatororganismid võimaliku hiljutise fekaalse reostatuse määratlemisel.