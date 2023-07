Kaos Tallinna ühistranspordis võib viia vanglasse?

«Võimalik on keskusse helistada ja teatada, et hilined ja kui palju umbes, aga paljud hooldusalused ei tea seda, et nad peavad sihtmärki jõudes keskusesse uuesti helistama ja kinnitama ka kohalejõudmist. Sest mitte keegi pole seda neile öelnud,» ütleb Kalvet. Vanglateenistus väidab aga vastu, et suhtumine on paindlik ja inimlik ning sihtkohta saabumise teavituskohustust polegi: piisab ühekordsest teadaandest.