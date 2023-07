Veel sel suvel algab kiiruskaamerate vahel sõiduki kiiruse mõõtmine

«Tegemist on eeskätt metoodilise või niisuguse tehnilise uuringuga, et me saaksime liikluskomisjonis siis uuesti hinnata, kas see kui liiklusohutust tõstev meede võiks selles valikus olla, mida tulevikus kasutada,» rääkis Michal, rõhutades, et praeguse uuringu käigus ei koguta isikuandmeid ega väljastata trahviotsuseid, kirjutab ERRi uudisteportaal.