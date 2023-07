Keskaja päevade südameks on meistrite turg Raekoja platsil, Kullasepa ja Harju tänaval. Lisaks ostule-müügile on huvilistel võimalus ka jälgida meistrite tegemisi ja ise kätt proovida. Kohal on rookrooni tegija, kangatrükkalid, kalligraafid, keraamikud ja paljud teised.