REPORTAAŽ ⟩ Kagu-Eestis valmib vein, mida kõlbab pakkuda ka kuningapaarile

Lõuna suunas avanevate uste taga pole mugulaid juba aastaid. Seal on 10–14-kraadises jaheduses ja 65–75-protsendilises niiskuses riiulitel midagi palju hinnalisemat – värvilised pudelid. Neist peab lugu isegi presidendi kantselei, mille peakokk Taigo Lepik võttis sealt aprilli lõpus kaasa kolm-­neli pudelit ebaküdoonia vahuveini, kui sõitis Stockholmi Eesti suursaatkonda, et valmistada seal ette Rootsi kuninga ja kuninganna külla saabumise puhul õhtusöök.

Lepik on varemgi pidulikel sündmustel lisanud menüüsse Uue-Saaluse veinitalu toodangut, näiteks astelpaju vahuveini. «Nende veinidel on puhas konkreetne maitse,» iseloomustab ta. Maitse, mis on ajas püsiv, lisab Lepik, mitte selline nagu nii mõnelgi teisel Eesti veinitootjal, et aasta pärast maitseb teisiti.