KOERARÜNNAK kOHTLA-JÄRVEL ⟩ Politsei kasutas tigeda neljajalgse peatamiseks teenistusrelva

«Tulirelva kasutamine avalikus ruumis on kõige äärmuslikum vahend ning politsei ei tee seda kunagi kergekäeliselt, sealhulgas loomade suhtes,» ütles Jõhvi politseijaoskonnajuht Andreas Kliimant. «Antud olukord nõudis kiiret reageerimist ja ründe tõrjumist. Positiivne on see, et meie ametnikud ega varjupaiga töötaja vigastada ei saanud ja ka koera vigastused ei ole eluohtlikud.»