Yana Toom: erakonna kriisist on asi kaugel

Oma valmisolekust asuda Keskerakonna etteotsa on varem teatanud ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tanel Kiige puhul on Ratas esile tõstnud tema suurt kogemust just riigitasandil. Toomi arvates on aga nii Kiigel kui Kõlvartil piisavalt juhtimiskogemust, et ohjad enda kätte võtta. «Tallinn pole muidugi riik, aga see, et Mihhail (Kõlvart) on väga tugev juht, seda me kõik näeme. Igaühel on omad eelised ja omad puudused. Nii et ma siin üheselt ei oskagi öelda, et jah, Tanel (Kiik) on kõvem, sest tal on riigi kogemus. Ma arvan, et Mihhailil on piisavalt kogemust, sest Tallinna linn on üks paras pähkel,» arvas Toom.