USA on Bideni sõnul hävitanud kõik oma keemiarelvad

«Täna teatan uhkusega, et Ühendriigid hävitasid ohutult viimase moona selles varus. Viies meid sammu võrra lähemale maailmale, mis on vaba keemiarelvade õudustest,» ütles Biden avalduses.

Maailma keemiarelvade järelevalveamet teatas selle järel, et kõik deklareeritud keemiarelvade varud on pöördumatult hävitatud.

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) tegi avalduse pärast seda, kui USA kinnitas, et on lõpuks vabanenud oma viimastest keemiarelvadest.

Biden tõi välja, et see on esimene kord, kui terve massihävitusrelvade kategooria on tunnistatud hävitatuks.