Kultuuriminister Purga sõidab lätlaste laulu- ja tantsupeole

«Rõõm on taas minna laulu- ja tantsupeole, seekord lõunanaabrite omale, mis koos Eesti ja Leedu laulu- ja tantsupeotraditsiooniga on kantud ka UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Kohtun visiidi raames ka Balti, Poola ja Ukraina kolleegidega, et arutada, mida saame teha Ukraina kultuuripärandi kaitsmiseks, mis hävineb iga päev Venemaa pommirahe all. Me ei saa istuda käed rüpes ja vaadata, kuidas Kremli verine režiim järjekindlalt kultuuri hävitab,» ütles kultuuriminister Heidy Purga pressiteate vahendusel.