Endised sõjaväejuhid avalikus kirjas: Ukrainast peab saama NATO liige

NATO riikide juhtidele ja valitsustele suunatud avalikus kirjas rõhutatakse, et NATO riigid peavad austama 2008. aastal Bukarestis antud lubadust Ukraina liitumise kohta.

«Ukraina on näidanud tahet ja pühendumust enda iseseisvuse ja teiste Euroopa riikide julgeoleku tagamiseks. Ukraina on näidanud, et seisab demokraatike põhimõtete ja väärtuste eest ning tõestanud end NATO usaldusväärse partneri ja liitlasena vaatamata Venemaa lausalisele sõjategevusele, sõjakuritegudele ning rahvusvahelise õiguse rikkumisele,» seisab pöördumises.