Töötervishoiuarstid ei taha minna majandusministeeriumi haldusalasse

«Töötervishoiu ehk Eestis ainukese süsteemselt ennetusega tegeleva meditsiinivaldkonna lahutamine tervisesüsteemist on seniolematu tegevus valitsuse tasandil, mis killustab Eesti tervishoiukorraldust ning suurendab veelgi kriisi esmatasandil, kus teenuse kättesaadavus tööealisele elanikkonnale lähiaastatel on suures ohus,» nendib Sarapuu. Tema sõnul toob tervishoiuteenuste pillutamine ühest haldusalast teise kaasa ka suure administratiivkulu ministeeriumites.

«Leiame, et töötervishoid, mis on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel defineeritud eriarstlik eriala, peab sarnaselt kõigile arstlikele erialadele olema tervishoiukorralduse mõttes juhitud osana tervisesüsteemist ja ühest kohast, kus on olemas tervishoiuvaldkonna juhtimise pädevus,» rõhutab selts, leides, et valdkond peaks kuuluma sotsiaalministeeriumi haldusalasse.