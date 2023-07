ÜLEVAADE ⟩ Selgusid kõrgkoolide populaarseimad erialad

Seevastu TTÜs on tänavu märksõnad ärindus ja infotehnoloogia. TTÜ õppeprorektor Hendrik Voll usub, et edu taga on head programmijuhid ja suur valikuvõimalus eriala sees. «Ärinduse kavas on meil tervelt viis spetsialiseerumist ehk see on suure valikuga õppekava. Informaatikas on väga silmapaistvalt tubli programmijuht Ago Luberg, kes on viimastel aastatel gümnaasiumides palju eriala populariseerimiseks teinud ja töö kannab tulemust,» ütles ta. Lisaks ärindusele on ehituse ja projekteerimise valdkonnas võimalik spetsialiseeruda neljale erisuunale. «Energeetika valdkond on laiemalt sellel aastal populaarsust võitnud. Ilmselt on tegu kõrgete energiahindadega ja lubatud suurte investeeringutega valdkonda, mis on elektroenergeetika ja mehhatroonika kavale suuremat tähelepanu tõmmanud,» ütles Voll.