Zelenskõi sõnul sunniks Krimmini jõudmine Venemaa dialoogi otsima

«No see on täiesti selge ja loogiline retoorika, et hetkel, kui Ukraina jõuab administratiivse piirini Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud Ukraina poolsaare Krimmiga, siis on väga tõenäoline, et Putin on sunnitud otsima dialoogi tsiviliseeritud maailmaga,» sõnas Zelenskõi.