Biden saabus Suurbritanniasse kohtumisele peaministri ja kuningaga

Presidendi lennuk Air Force One maandus Londonist põhja pool asuvas Stanstedi lennujaamas, teatas AFP ajakirjanik esmaspäeval toimuvate kohtumiste eel.

Sarnaselt Saksamaale ei toetanud ka Hispaania ja Suurbritannia USA otsust varustada Ukrainat kobarmoonaga, et aidata läbi murda Venemaa kaitseliinidest, kirjutas laupäeval uudisteagentuur UNIAN.

Briti peaminister Rishi Sunak rõhutas, et ta ei toeta kobarpommide kasutamist ja tuletas meelde, et Suurbritannia on allkirjastanud nende keelustamise konventsiooni.