Tippadvokaat Keres nõuab peaminister Kallaselt ebaõigete andmete ümberlükkamist

Kallas ütles möödunud nädala neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et pole veel artiklit Pruunsilla tehtud suurannetuse kohta lugenud, kuid usub, et eelmise aasta kuulujuttudel, nagu oleks Pruunsild toetanud Keskerakonna soovi suurendada perehüvitisi ja teha koostööd Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) on alust. «Siis käisid linna peal jutud, et Parvel Pruunsild on neile kõigile maksnud selle eest, et nad selle valitsuse lõhuksid ja teeksid [koalitsiooni] koos,» rääkis Kallas. «Tõesti, need kuulujutud käisid ja tundub, et nendel kuulujuttudel oli siis päriselt alus.»