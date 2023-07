Eesti ootab NATO tippkohtumiselt uusi kaitseplaane ja Ukrainale konkreetset liitumislubadust

Kallase sõnul on Eesti jaoks esmatähtis tagada, et NATO heidutus ja kollekiivakaitse oleks tugev nii täna kui tulevikus.

«Venemaa oht on ja jääb. Seetõttu peavad NATO liikmesriigid tegema senisest suuremaid ja pikaajalisi investeeringuid oma kaitsesse. Eesti eesmärk on saavutada NATO kaitsekulude kokkulepe, kus iga NATO liikmesriik tagab kaitsekuludeks 2% SKT-st ja pikemaajaliselt 2,5% SKT-st. Eesti kaitsekulud saavad olema 3% SKT-st. Näitame sellega eeskuju teistele liitlastele. Samuti ootame Vilniusest, et NATO kiidaks heaks uued kaitseplaanid, mis oleksid tagatud vägede ja võimetega,» ütles Kallas.

Peaministri sõnul on püsiv rahu Euroopas võimalik vaid siis, kui kaovad hallid alad Euroopa julgeolekus.

«Seetõttu on oluline, et lepiksime Vilniuses kokku konkreetsetes sammudes, mis avavad Ukrainale tee NATO liikmeks saamisele,» rõhutas Kallas. Ta lisas, et kiiresti tuleb lõpuni viia ka Rootsi liitumisprotsess NATOga,» märkis Kallas.

Pevkur tõi välja, et lisaks tugevale sõnumile Ukraina toetusest on Eesti jaoks prioriteetne kaitseplaanide kinnitamine.

«NATO Vilniuse tippkohtumiselt ootame tugevat sõnumit sellest, et Madridi tippkohtumise otsustest oleme läinud edasi ja oleme jäädavalt minemas üle tugevdatud kaitsehoiakule. NATO kaitseplaanid ei räägi enam territooriumi tagasivallutamisest, vaid aktiivsest kaitsest juba esimesest meetrist. Need on täielikus kooskõlas Eesti enda kaitseplaanidega, mida oleme aastaid kohandanud vastavalt julgeolekukeskkonnale. Eesti julgeolek on sellest oluliselt tugevnenud,» ütles kaitseminister Pevkur.