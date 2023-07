Eesti keskendub maailmakoristuspäeval Läänemere tervisele

21.05.2019. Tallinn. Läänemeri, meri, loojang, vesi, merevesi. In the picture Baltic Sea, sea, sunset, water, sea water. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

Eesti Maailmakoristuspäeva eesmärk tänavu suvel ja sügisel on juhtida veelgi enam tähelepanu Läänemere tervislikule seisundile ning tõsta inimeste teadlikkust sellest, et tegemist on ühe saastunuma merega maailmas.