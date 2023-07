Sõjastuudio ⟩ Kalev Stoicescu: Ukraina taktika töötab hästi - Venemaa kulutab Bahmutis oma parimaid jõude

Mina nimetaksin seda Venemaa jõudude jahvatamiseks päevast päeva kuni murdumiseni. Ukrainlastel on reserve päris palju. Ma ei hakka ütlema, kui palju on NATO riikide poolt välja õpetatud täisvarustuses brigaade, aga neid on mitu. Täiemahuline pealetung algab siis, kui kusagilt on läbi murtud.

See on see traditsiooniline küsimus: kas püssirohtu jätkub. Aga selle laskemoonaga on nii nagu on, ka Euroopas. Ameeriklased põhjendasid kobarmoona andmist ka sellega, et 155 millimeetriseid mürske hakkab väheks jääma, ka Euroopas. Putin on oma tegevusega uuesti ellu äratanud Euroopa sõjatööstuse. Nüüd on tähtis, et Vilniuses lepitaks kokku, et Euroopa riigid esitavad suuri tellimusi ja panevad need konveierid tööle. Meil on vaja toota nii enda ladudesse ja Ukraina jaoks. Nagu Saksamaa kaitseminister tunnistas, olid nende laskemoona laoseisud mõeldud kolme-, mitte viiesaja kolme päevase sõja jaoks.