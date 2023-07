Ukraina kindrali hinnangul oleks Bahmuti vabastamisel suur mõju

Bahmuti ümbruse olukorda kommenteerides ütles kindral, et praegu on linnal Putini režiimi jaoks mitte niivõrd sõjaline, kuivõrd sõjalis-poliitiline tähendus.

«Täna on Bahmuti kaotus järjekordne Prigožin. Järjekordne riigipööre, aga ainult lahinguväljal. Konkreetne lüüasaamine,» hindas kindral.

Malomuž lisas, et linna vabastamisel oleks võimas poliitiline mõju. See oleks venelastele moraalne läbikukkumine ja suur löök Putini režiimile. Kindrali sõnul on linn ise varemeteks muutunud.