EKSPEDITSIOON ⟩ Parvlaev Estonia vööriramp tuuakse Paldiskisse

Ots sõnas nüüd, et ekspeditsioon saab alguse tuleval teisipäeval, kui midagi ette ei tule. Nimelt sõltub meresõitude puhul asi alati ka ilmast. Kõikide eelduste kohaselt peaks ekspeditsioon kestma nädalapäevad. «Kui kõik hästi läheb, siis me tahaks nädala ajaga tagasi Paldiski lõunasadamas olla,» lisas Ots.



Seejärel tuuakse Estonia vööriramp Paldiskisse, kus see majutatakse eraettevõtte territooriumile. Sinna jääb vööriramp seniks, kuni rambiga on viidud läbi erinevad uurimistoimingud. See, mis saab rambist edasi on praegu veel ebaselge. «Kuna ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi allüksus, siis me ministeeriumiga hakkame koostöös leidma talle väärilist kohta Eestis,» ütles Ots.