Eesti metsaomanikke kummitab hiigeltüssamise kahtlus

«See on ikka üks rõlge puu, siit saab ainult kütteks,» osutas Eesti Maaülikooli metsandus- ja inseneeria instituudi peaspetsialist Tiit Maaten Tartumaal Järvseljal ülikooli katsemetsas männile, mille tüvi on kõver, kohati lausa lainetab. Kasvupinnas on seal korralik: samas lähedal sirguvad võimsad mastimännid.

Küürakas ja haige on viidatud mänd tavainimese jaoks üllataval põhjusel – 60 aasta eest mulda torgatud istik on pärit 400 kilomeetri kauguselt Leedust. Gruusiast toodud männid on nüüdseks üldse surnud. «Nii kipub olema, et kui üldse meie metsa ei sobi, siis see puu lihtsalt sureb ära,» tõdes Maaten.